Speranza non conferma la riduzione dei giorni di quarantena (Di venerdì 11 settembre 2020) Secondo il ministro Speranza, al momento rimane valida “l’indicazione dell’Oms che è quella dei 14 giorni” di isolamento Si era vociferato di un’eventuale diminuzione a 10 giorni della durata della quarantena contro il Coronavirus ma “al momento nessuna decisione è stata assunta“. A chiarirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha aggiunto “ne discuteremo nel comitato tecnico scientifico, ci confronteremo anche con gli altri Paesi europei” e quindi “faremo la nostra scelta finale”. Per il momento resta in vigore l’indicazione dell’Oms: 14 giorni di quarantena per chi contrae il virus. “C’è un confronto in corso a livello internazionale ... Leggi su zon (Di venerdì 11 settembre 2020) Secondo il ministro, al momento rimane valida “l’indicazione dell’Oms che è quella dei 14” di isolamento Si era vociferato di un’eventuale diminuzione a 10della durata dellacontro il Coronavirus ma “al momento nessuna decisione è stata assunta“. A chiarirlo è il ministro della Salute, Roberto, che ha aggiunto “ne discuteremo nel comitato tecnico scientifico, ci confronteremo anche con gli altri Paesi europei” e quindi “faremo la nostra scelta finale”. Per il momento resta in vigore l’indicazione dell’Oms: 14diper chi contrae il virus. “C’è un confronto in corso a livello internazionale ...

beppe_grillo : La povertà non è solo una mancanza di reddito e di beni. È mancanza di speranza e autostima, è essere intrappolati… - Avvenire_Nei : L'udienza. Il Papa: chi cerca speranza per mare non muoia senza soccorso - borghi_claudio : Visti i primi risultati di #AstraZeneca non vorrei che quando Speranza e Arcuri parlavano di vaccini fatti a Pomezi… - ItaliaNostraFi : Stadio Franchi: le cose di cui non parlano il Sindaco e chi sta lavorando alla distruzione di un monumento nazional… - andrea_xtr : @maurovanetti @AtankingDivisio Pensare quello sarebbe sbagliato, pensare che non abbiano influito lo e altrettanto.… -