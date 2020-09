Sogin accelera sul decommissioning nucleare. E sul deposito c'è un, piccolo, spiraglio (Di venerd√¨ 11 settembre 2020) Sogin accellera lo smantellamento delle centrali e degli impianti nucleari italiane mentre il deposito nucleare resta in "stand by" per scelta della poltica. Ma forse anche su questo punto, forse, ... Leggi su quotidiano (Di venerd√¨ 11 settembre 2020)accellera lo smantellamento delle centrali e degli impianti nucleari italiane mentre ilresta in "stand by" per scelta della poltica. Ma forse anche su questo punto, forse, ...

CorriereCitta : Sogin lancia il nuovo Piano e accelera sul decommissioning - nestquotidiano : Sogin lancia il nuovo Piano e accelera sul decommissioning - CorriereQ : Nucleare: Sogin accelera, attività da 900 milioni (+144%) - ansa2030 : Nucleare: Sogin accelera, attività da 900 milioni (+144%). In piano 20-25 via lavori a Trino-Garigliano. Incognita… - fisco24_info : Nucleare: Sogin accelera, attività da 900 milioni (+144%): In piano 20-25 via lavori a Trino-Garigliano. Incognita… -

Ultime Notizie dalla rete : Sogin accelera Nucleare: Sogin accelera, attività da 900 milioni (+144%) Agenzia ANSA Sogin lancia il nuovo Piano e accelera sul decommissioning

Sono questi gli obiettivi strategici del Piano Industriale 2020-2025 di Sogin presentato a Roma dall'amministratore delegato, Emanuele Fontani. Nel Piano sono previsti avanzamenti nel decommissioning ...

Nucleare: Sogin accelera, attività da 900 milioni (+144%)

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Sogin, la società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, prevede "avanzamenti nel decommissioning ...

Sono questi gli obiettivi strategici del Piano Industriale 2020-2025 di Sogin presentato a Roma dall'amministratore delegato, Emanuele Fontani. Nel Piano sono previsti avanzamenti nel decommissioning ...(ANSA) - ROMA, 11 SET - Sogin, la società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, prevede "avanzamenti nel decommissioning ...