Silvio Berlusconi migliora: "Conforta il quadro clinico" (Di venerdì 11 settembre 2020) Silvio Berlusconi, affetto da Covid-19 e ricoverato all'ospedale San Raffaele, migliora. Il nuovo bollettino emesso regala speranze ed ottimismo Silvio Berlusconi migliora ed è più che mai deciso a vincere la battaglia contro il Covid-19. Il leader di Forza Italia è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano ma le sue condizioni sono in miglioramento. Come si legge nel bollettino emesso dal prof. Zangrillo, suo medico personale nonché primario del reparto di Terapia Intensiva del nosocomio meneghino, "conforta il quadro clinico". L'ex premier è in ospedale dallo scorso 3 settembre, quando fu ricoverato per una polmonite bilaterale, primi sintomi del Sars-Cov-2.

