Si allarga l'inchiesta sulla morte di Willy. Altre persone coinvolte nel delitto. Via vai in Procura di testimoni e possibili indagati. L'appello del sindaco di Colleferro: chi ha visto parli (Di venerdì 11 settembre 2020) Più passano i giorni e più si ingarbuglia l'inchiesta sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Troppi i punti ancora oscuri sul pestaggio, con calci e pugni, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre in una piazza di Colleferro e per il quale sono già state arrestate quattro persone. Contrariamente a quanto si credeva in un primo momento, l'indagine è tutt'altro che conclusa tanto che gli investigatori hanno fatto sapere che stanno "continuando a indagare a 360 gradi" come si evince anche dal continuo via vai negli uffici della Procura di Velletri di persone sentite in veste di testimoni. Accertamenti minuziosi e a tutto tondo che fanno presagire nuove iscrizioni di persone coinvolte a ...

