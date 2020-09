Recovery fund, Fico incontra il sindaco di Verona dopo l’alluvione: “Serve visione e strategia, dobbiamo volare alti” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Il Recovery deve portare con sé visione e strategia. Deve volare alto perché l’obiettivo è investire per il futuro, per l’Italia dei prossimi vent’anni. Quindi è importante che tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e non, lavorino in questa direzione con una strategia d’insieme”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Verona, incontrando il sindaco di Verona Federico Sboarina. L'articolo Recovery fund, Fico incontra il sindaco di Verona dopo l’alluvione: “Serve visione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) “Ildeve portare con sé. Devealto perché l’obiettivo è investire per il futuro, per l’Italia dei prossimi vent’anni. Quindi è importante che tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e non, lavorino in questa direzione con unad’insieme”. Lo ha detto il presidente della Camera Robertondo ildiFederico Sboarina. L'articoloildil’alluvione: “Servee ...

