Psg, Neymar: “Sono tornato ad allenarmi, super felice” (Di venerdì 11 settembre 2020) L’attaccante del Paris Saint-Germain, Neymar, negli scorsi giorni è risultato positivo al Covid-19, così come altri suo compagni di squadra, ma l’incubo sembra finalmente. Il brasiliano, infatti, attraverso il suo profilo Twitter, ha annunciato il suo ritorno in campo: “Sono tornato ad allenarmi, super felice … #Coronaout”. Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) L’attaccante del Paris Saint-Germain,, negli scorsi giorni è risultato positivo al Covid-19, così come altri suo compagni di squadra, ma l’incubo sembra finalmente. Il brasiliano, infatti, attraverso il suo profilo Twitter, ha annunciato il suo ritorno in campo: “Sonoadfelice … #Coronaout”.

