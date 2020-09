Prezzi benzina, diesel e gpl: stabilità sulla rete carburanti (Di venerdì 11 settembre 2020) Stabilità sulla rete carburanti italiana: le compagnie non sono intervenute sui Prezzi raccomandati. Le medie dei Prezzi praticati sul territorio mostrano solo piccoli aggiustamenti. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,404 euro al litro (ieri 1,405) con i diversi marchi compresi tra 1,404 e 1,416 euro/litro (no logo 1,393). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,281 euro/litro (1,282 ieri), con le compagnie posizionate tra 1,274 e 1,299 euro/litro (no logo 1,267). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio ... Leggi su meteoweb.eu

8mobile : ?? Le Vancaze sono finite ? Continua a risparmiare ?? con il distributore ?? più vicino ed economico. Gratis con iCa… - plewis1984 : Come sono possibili questi prezzi? @Tamoil_ESP a7 genova milano. Ladri. #tamoil #benzina #ladri #autostradaa7… - infoiteconomia : Prezzi carburante, tornano i ribassi: quanto costano adesso benzina e diesel - paoloriccardi : @AndreaEttori Se volete guardare la F1 a prezzi piú che popolari ci sono i test prestagionali; tra viaggio A/R a Ba… - la_stordita : RT @IlVal_79: 'Se ti scarichi l'app Prezzi Benzina, puoi sapere in tempo reale i distributori più economici! Risparmio anche 5 centesimi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi benzina Prezzi carburanti, tornano i ribassi - Focus Energia Agenzia ANSA Germania: in calo il prezzo di benzina e diesel

Berlino, 11 set 09:20 - (Agenzia Nova) - Il declino del prezzo del petrolio trascina al ribasso il costo di benzina e diesel in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitu ...

Arriva Formentor, il Suv nativo del brand Cupra

Eccolo Cupra Formentor, il Suv sportivo che battezza il nuovo brand sportivo nato da una costola di Seat. In Italia arriva ora la serie speciale Launch Edition, la più potente col suo motore 2.0 TSI t ...

