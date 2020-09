Non ci sarà nessun messaggio di Conte a Domenica In dopo le lamentele di Salvini (Di venerdì 11 settembre 2020) Doveva essere un semplice video di una manciata di minuti per augurare buon anno scolastico ai ragazzi che torneranno tra i banchi il 14 settembre, dopo il mesi estivi e – soprattutto – dopo il lockdown da coronavirus. Invece, il messaggio di Conte a Domenica In non ci sarà, soprattutto perché Matteo Salvini e le opposizioni hanno protestato per quella che è stata definita onnipresenza del presidente del Consiglio sulla tv pubblica. LEGGI ANCHE > La priorità di Salvini: andare con Conte a Domenica In, altrimenti farà partire le denunce Conte a Domenica In, nessun messaggio: la retromarcia del premier L’Adnkronos ha ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 settembre 2020) Doveva essere un semplice video di una manciata di minuti per augurare buon anno scolastico ai ragazzi che torneranno tra i banchi il 14 settembre,il mesi estivi e – soprattutto –il lockdown da coronavirus. Invece, ildiIn non ci sarà, soprattutto perché Matteoe le opposizioni hanno protestato per quella che è stata definita onnipresenza del presidente del Consiglio sulla tv pubblica. LEGGI ANCHE > La priorità di: andare conIn, altrimenti farà partire le denunceIn,: la retromarcia del premier L’Adnkronos ha ...

matteosalvinimi : Secondo il signor Muccino è “comprensibile” che qualcuno metta le mani addosso a Salvini, e io non merito “nessuna… - GiovanniToti : Non sarà mica che il Pd, visto che i liguri non lo votano più (non solo i liguri, dato che per questo Governo nessu… - Corriere : «Quando ne usciremo, quando davvero tutto questo sarà solo il ricordo di un incubo, non dovremo dimenticarci degli… - GigaBobansel : RT @salvatore1953: Udite, udite il premier Conte sarà al funerale di Willy, a quello dei poliziotti, carabinieri e del ragazzo italiano ucc… - motosprint : #MotoGP, #Xaus: “#Zarco non sarà più con noi nel 2021, al 99% arriverà #Bastianini” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà Ecco il ‘Decreto complicazioni’: invece di semplificare Conte e Gualtieri aumentano la burocrazia Il Riformista