Mattarella, riflettere su priorità spesa e investimenti (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - Serve "discutere e stabilire come fare tesoro del tempo dell'emergenza, trasferendo sul nostro futuro esperienze, competenze, conoscenze acquisite. E soprattutto di avviare una ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Riflettere sulle priorità della spesa e degli investimenti' @Quirinale #ANSA - PoliticaNewsNow : Mattarella al Corriere della Sera: 'Riflettere su priorità spesa e investimenti' - GiusiCollura : RT @Agenzia_Ansa: #Mattarella: 'Riflettere sulle priorità della spesa e degli investimenti' @Quirinale #ANSA - passionescatto : RT @Agenzia_Ansa: #Mattarella: 'Riflettere sulle priorità della spesa e degli investimenti' @Quirinale #ANSA - riccardo_71 : @MediasetTgcom24 Mattarella deve riflettere su ben altre scelte. Credo che lo abbia già fatto. -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella riflettere

Agenzia ANSA

ROMA, 11 SET - Serve "discutere e stabilire come fare tesoro del tempo dell'emergenza, trasferendo sul nostro futuro esperienze, competenze, conoscenze acquisite. E soprattutto di avviare una riflessi ..."Le Regionali sono un test nazionale, in Puglia e nelle Marche FdI esprime candidati strategici, diciamo che è una partita aperta nelle regioni in cui c'è un governatore del centrosinistra ma scontata ...