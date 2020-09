Mattarella esorta a riflettere sulla spesa e gli investimenti (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella esorta a riflettere bene sulle priorità della spesa e degli investimenti in questa fase di recupero dopo il lockdown per la pandemia di coronavirus. "Discutere e stabilire come fare tesoro del tempo dell'emergenza, trasferendo sul nostro futuro esperienze, competenze, conoscenze acquisite. E soprattutto di avviare una riflessione ampia e libera da preconcetti su questo snodo cruciale: se sia necessario, alla luce del dramma appena vissuto, modificare paradigmi, reimpostare le priorità, anche di spesa e di investimenti, adottare nuovi e più persuasivi modelli e stili, più attenti alla salvaguardia delle persone e alla qualità complessiva della vita. Sapendo che le ... Leggi su agi (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - il presidente della Repubblica, Sergiobene sulle priorità dellae degliin questa fase di recupero dopo il lockdown per la pandemia di coronavirus. "Discutere e stabilire come fare tesoro del tempo dell'emergenza, trasferendo sul nostro futuro esperienze, competenze, conoscenze acquisite. E soprattutto di avviare una riflessione ampia e libera da preconcetti su questo snodo cruciale: se sia necessario, alla luce del dramma appena vissuto, modificare paradigmi, reimpostare le priorità, anche die di, adottare nuovi e più persuasivi modelli e stili, più attenti alla salvaguardia delle persone e alla qualità complessiva della vita. Sapendo che le ...

Ue:Mattarella, approvazione rapida del Recovery Fund

La pandemia "è stato uno spartiacque per la Ue che in pochi mesi ha assunto decisioni coraggiose e innovative". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo in video al Fo ...

