Israele torna in lockdown per 2 settimane: 4mila casi Covid in un solo giorno (Di venerdì 11 settembre 2020) Israele torna in lockdown. Il comitato ministeriale lo ha proposto nella notte per far fronte del picco dei contagi di coronvirus delle ultime settimane. La decisione sarà convalidata dal governo domenica. Al momento, si prevede che durerà due settimane e riguarderà la festa di Rosh ha-Shanà (il Capodanno ebraico) e il digiuno dello Yom Kippur. Se avrà l’effetto sperato, sarà poi allentato in forma molto graduale. solo ieri, si sono registrati 4.038 nuovi casi di Covid, l’ 8,8% dei test effettuati. Il ministero della Sanità ha specificato che dall’inizio della pandemia 146.542 persone sono state contagiate. Attualmente i malati sono 33.920, dei quali 982 sono ricoverati in ospedali. I ... Leggi su ilfattoquotidiano

