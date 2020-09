Il reddito di cittadinanza fa sempre più gola agli immigrati: documenti falsi per avere l’assegno (Di venerdì 11 settembre 2020) I carabinieri di Crema hanno denunciato due cittadini rumeni di 46 e 20 anni per aver cercato di ottenere il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi. Sono le 11 del mattino presso l’ufficio postale di Ripalta Cremasca. Si presentano due cittadini rumeni per richiedere il reddito di cittadinanza. Il più giovane dei due presenta in allegato alla domanda carta d’identità e codice fiscale rumeni. L’impiegata gli fa presente che non può avviare la pratica perché ha bisogno del permesso di soggiorno. A questo punto il secondo presenta la sua domanda allegando carta d’identità e codice fiscale italiani che vengono accettati dall’impiegata che avvia la pratica al terminale. reddito di ... Leggi su secoloditalia

fattoquotidiano : BASTA BALLE Il Reddito di cittadinanza funziona: ecco i dati @DeMasiD_ #FattoQuotidiano #edicola #3settembre - La7tv : #omnibus Alessandro De Nicola (Adam Smith Society) attacca il reddito di cittadinanza: 'E' una spesa improduttiva c… - SkyTG24 : Catania, usuraio percepiva reddito di cittadinanza: arrestato - Paroledipaola : RT @assurdistan: @giustinaleonar1 @elvielly @simonebaldelli @CarmenPuglies16 @RobertoLocate14 @Francalanna1 @MichelaMeloni1 @Fata_Turch @Ma… - assurdistan : @giustinaleonar1 @elvielly @simonebaldelli @CarmenPuglies16 @RobertoLocate14 @Francalanna1 @MichelaMeloni1… -