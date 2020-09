I “primi” convocati di Inzaghi: diverse assenze per il test con la Reggina (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di allenamento, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 26 calciatori convocati per la gara amichevole di domani 12 settembre, ore 19:00, presso lo stadio “C. Vigorito”, contro la Reggina: PORTIERI: Gori, Lucarelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Rillo, Barba, Caldirola, Glik, Letizia, Foulan. CENTROCAMPISTI: Basit, Del Pinto, Hetemaj, Ionita, Masella, Sanogo, Schiattarella, Tello, Vokic, Improta, R. Insigne, Kragl. ATTACCANTI: Di Serio, Moncini, Sau, Caprari. ASSENTI: Maggio, Volta, Tuia, Antei, Lapadula L'articolo I “primi” convocati di Inzaghi: diverse assenze per il test con la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di allenamento, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 26 calciatoriper la gara amichevole di domani 12 settembre, ore 19:00, presso lo stadio “C. Vigorito”, contro la: PORTIERI: Gori, Lucarelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Rillo, Barba, Caldirola, Glik, Letizia, Foulan. CENTROCAMPISTI: Basit, Del Pinto, Hetemaj, Ionita, Masella, Sanogo, Schiattarella, Tello, Vokic, Improta, R. Insigne, Kragl. ATTACCANTI: Di Serio, Moncini, Sau, Caprari. ASSENTI: Maggio, Volta, Tuia, Antei, Lapadula L'articolo I “primi”diper ilcon la ...

