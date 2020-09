Hamilton e il messaggio positivo: ” C’è troppa plastica in mare, raccogliamola” (Di venerdì 11 settembre 2020) Lewis Hamilton, il campione di F1 ha lanciato un messaggio positivo ai suoi follower pubblicando un video mentre pulisce il lungomare di Mykonos dalla spazzatura e dalla plastica. Tra un Gran Premio e un altro Hamilton è sempre stato attivo per il sociale, dalla lotta contro i diritti degli uomini di colore, alla lotta contro … L'articolo Hamilton e il messaggio positivo: ” C’è troppa plastica in mare, raccogliamola” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

cicciovettel95 : RT @Mauro_Serafin: No vabbè secondo Vanzini Hamilton voleva quasi sfasciare la macchina per mandare un messaggio alla direzione gara. E Gen… - EltonTuitStarr : RT @Mauro_Serafin: No vabbè secondo Vanzini Hamilton voleva quasi sfasciare la macchina per mandare un messaggio alla direzione gara. E Gen… - Susy0121031997 : RT @Mauro_Serafin: No vabbè secondo Vanzini Hamilton voleva quasi sfasciare la macchina per mandare un messaggio alla direzione gara. E Gen… - Paquetista : RT @Mauro_Serafin: No vabbè secondo Vanzini Hamilton voleva quasi sfasciare la macchina per mandare un messaggio alla direzione gara. E Gen… - sebavettels : RT @Mauro_Serafin: No vabbè secondo Vanzini Hamilton voleva quasi sfasciare la macchina per mandare un messaggio alla direzione gara. E Gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton messaggio Hamilton e il messaggio positivo: ” C’è troppa plastica in mare, raccogliamola” CheDonna.it Lewis Hamilton raccoglie rifiuti in spiaggia: «C'è troppa plastica in mare. Bisogna far qualcosa per cambiare»

«Voglio condividere una cosa con voi: sono sulla spiaggia e ho visto una marea di rifiuti. Spazzatura. So che non è vostra intenzione gettare rifiuti in mare, ma di fatto è così. Siate coscienti di co ...

Extreme E: Hamilton avrà un proprio team off-road

Dopo la Formula E, ecco che un nuovo campionato dedicato a vetture elettriche si appresta ad entrare nel vivo. Si chiama Extreme E, ed è dedicato, come suggerisce il nome, alle auto in grado di viaggi ...

«Voglio condividere una cosa con voi: sono sulla spiaggia e ho visto una marea di rifiuti. Spazzatura. So che non è vostra intenzione gettare rifiuti in mare, ma di fatto è così. Siate coscienti di co ...Dopo la Formula E, ecco che un nuovo campionato dedicato a vetture elettriche si appresta ad entrare nel vivo. Si chiama Extreme E, ed è dedicato, come suggerisce il nome, alle auto in grado di viaggi ...