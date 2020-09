F1, Vettel poteva dare di più alla Ferrari (Di venerdì 11 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

pietroangarano : RT @PieroLadisa: Screenshot più azzeccato non poteva esserci @deadlinex ?? Leclerc ha salutato la gente presente in tribuna al Mugello, Vet… - Beppe77Lucca : RT @PieroLadisa: Screenshot più azzeccato non poteva esserci @deadlinex ?? Leclerc ha salutato la gente presente in tribuna al Mugello, Vet… - FGold763 : RT @PieroLadisa: Screenshot più azzeccato non poteva esserci @deadlinex ?? Leclerc ha salutato la gente presente in tribuna al Mugello, Vet… - PieroLadisa : Screenshot più azzeccato non poteva esserci @deadlinex ?? Leclerc ha salutato la gente presente in tribuna al Mugel… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Vettel poteva dare di più alla #Ferrari - Il commento di Gianluca Gasparini -