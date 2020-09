Ecco le zone dove vi misurano la temperatura e raccolgono i dati personali per accedere a Friuli Doc (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono tanti quelli che hanno deciso di vivere l’edizione 2020 di Friuli Doc seduti ai tavolini nelle piazze e nelle vie della città coinvolte nella manifestazione. Oltre 10.000 le persone che hanno scaricato l’app Eilo che consente di accedere ai luoghi della festa in tutta sicurezza e rapidità. Otto sono i varchi Safe Box e si trovano posizionati in questi luoghi: piazza Duomo, su via Stringher; piazza Duomo, su via Vittorio Veneto; piazza XX Settembre (di fronte al Bar Savio); piazza Venerio, su via Savorgnana; Largo Ospedale Vecchio (zona ingresso Tribunale); via Aquileia (lato nord) via Aquileia (a sud, ingresso da Porta Stazione); via Aquileia, su laterale di via Zoletti. In queste otto postazioni, si scarica il QRcode dall’applicazione, si misura la temperatura ... Leggi su udine20 (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono tanti quelli che hanno deciso di vivere l’edizione 2020 diDoc seduti ai tavolini nelle piazze e nelle vie della città coinvolte nella manifestazione. Oltre 10.000 le persone che hanno scaricato l’app Eilo che consente diai luoghi della festa in tutta sicurezza e rapidità. Otto sono i varchi Safe Box e si trovano posizionati in questi luoghi: piazza Duomo, su via Stringher; piazza Duomo, su via Vittorio Veneto; piazza XX Settembre (di fronte al Bar Savio); piazza Venerio, su via Savorgnana; Largo Ospedale Vecchio (zona ingresso Tribunale); via Aquileia (lato nord) via Aquileia (a sud, ingresso da Porta Stazione); via Aquileia, su laterale di via Zoletti. In queste otto postazioni, si scarica il QRcode dall’applicazione, si misura la...

Torrechannelit : Pollena Trocchia – Mancanza d’acqua per guasto, ecco zone coinvolte e tempi di ripristino - CentroMeteoITA : #METEO - VORTICE CICLONICO nel #Mediterraneo, violenti #TEMPORALI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPIT… - piobulgaro : ? METEO ITALIA - Forti TEMPORALI si stanno per sviluppare su molte regioni, NUBIFRAGI e GRANDINATE in arrivo! Ecco… - Torrechannelit : San Giorgio a Cremano – Rubinetti a secco per guasto, ecco zone e tempi di ripristino - InformaCibo : Ad agosto, per la prima volta dalla riapertura, il calo della #ristorazione rispetto al 2019 è stato quasi impercet… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco zone Pollena Trocchia - Mancanza d'acqua per guasto, ecco zone coinvolte e tempi di ripristino Torrechannel Disastroso rogo tra Carinaro e Teverola, distrutto un deposito di auto

Ecco cosa scrivono sui social, diversi residenti delle zone calamitose. “Dobbiamo dormire o chiuderci in casa, perché a qualsiasi ora del giorno e della notte l’aria è acre ed irrespirabile”.

METEO – Forte NUBIFRAGIO sferza Palermo: diversi i DISAGI e gli ALLAGAMENTI, ecco tutti i dettagli

E’ da alcuni giorni che una goccia fredda sta portando i suoi effetti all’interno del Mediterraneo: mentre però inizialmente e più precisamente ad inizio settimana gli acquazzoni, i temporali e ...

Ecco cosa scrivono sui social, diversi residenti delle zone calamitose. “Dobbiamo dormire o chiuderci in casa, perché a qualsiasi ora del giorno e della notte l’aria è acre ed irrespirabile”.E’ da alcuni giorni che una goccia fredda sta portando i suoi effetti all’interno del Mediterraneo: mentre però inizialmente e più precisamente ad inizio settimana gli acquazzoni, i temporali e ...