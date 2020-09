Domani in tutta Italia il #VotaSì Day, ti aspettiamo! (Di venerdì 11 settembre 2020) Mancano solo 9 giorni all’apertura delle urne per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari i prossimi 20 e 21 settembre. Se a prevalere sarà il SI, il numero complessivo di deputati e senatori passerà da 945 a 600: un taglio che grazie al Movimento 5 Stelle hanno votato praticamente tutti in Parlamento e che, dopo oltre 30 anni, sta per diventare realtà. In questi ultimi giorni di campagna referendaria vogliamo condividere e diffondere le ragioni del SÌ a questa storica battaglia del Movimento 5 Stelle. Per questo Domani si terrà il #VotaSi Day, con centinaia di banchetti e gazebo nelle strade e nelle piazze di tante città Italiane, ed è importantissima la presenza di tutti. Sarà un SÌ per il cambiamento, per rendere più leggera la nostra istituzione più ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 11 settembre 2020) Mancano solo 9 giorni all’apertura delle urne per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari i prossimi 20 e 21 settembre. Se a prevalere sarà il SI, il numero complessivo di deputati e senatori passerà da 945 a 600: un taglio che grazie al Movimento 5 Stelle hanno votato praticamente tutti in Parlamento e che, dopo oltre 30 anni, sta per diventare realtà. In questi ultimi giorni di campagna referendaria vogliamo condividere e diffondere le ragioni del SÌ a questa storica battaglia del Movimento 5 Stelle. Per questosi terrà il #VotaSi Day, con centinaia di banchetti e gazebo nelle strade e nelle piazze di tante cittàne, ed è importantissima la presenza di tutti. Sarà un SÌ per il cambiamento, per rendere più leggera la nostra istituzione più ...

