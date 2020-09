Dl semplificazioni: Mattarella promulga ma norme codice strada fuori materia (3) (Di venerdì 11 settembre 2020) (Adnkronos) - "La legge n. 400 del 1988, legge ordinaria di natura ordinamentale volta anche all'attuazione dell'articolo 77 della Costituzione, annovera tra i requisiti dei decreti legge -ricorda Mattarella- l'omogeneità di contenuto. La Corte Costituzionale ha in più occasioni richiamato al rispetto di tale requisito. Da ultimo, nella sentenza n. 247 del 2019, la Corte ha osservato che 'la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l'art. 96-bis del regolamento della Camera dei deputati. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) (Adnkronos) - "La legge n. 400 del 1988, legge ordinaria di natura ordinamentale volta anche all'attuazione dell'articolo 77 della Costituzione, annovera tra i requisiti dei decreti legge -ricorda- l'omogeneità di contenuto. La Corte Costituzionale ha in più occasioni richiamato al rispetto di tale requisito. Da ultimo, nella sentenza n. 247 del 2019, la Corte ha osservato che 'la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l'art. 96-bis del regolamento della Camera dei deputati. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con ...

(Adnkronos) - "Mi è stata sottoposta, in data odierna, per la promulgazione -scrive Mattarella- la legge di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 'Misure urgenti per la semplifi ...

Mattarella ammonisce Governo e Camere “Basta norme eterogenee nei Dl”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge semplificazioni, ma in una lettera inviata ai presidenti del Senato, Maria ...

(Adnkronos) - "Mi è stata sottoposta, in data odierna, per la promulgazione -scrive Mattarella- la legge di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 'Misure urgenti per la semplifi ...