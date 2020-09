Diciannove anni dopo l’attentato alle Torri Gemelle (Di venerdì 11 settembre 2020) L’11 settembre 2001, due aerei si sono schiantati sulle Torri Gemelle di New York, praticamente in diretta su tutti i canali televisivi del mondo. Con stupore dell’opinione internazionale, la prima potenza mondiale è stata colpita sul proprio suolo da un’organizzazione terroristica islamista, che avrebbe provocato migliaia di morti e una crisi occidentale senza precedenti a livello politico e morale. Di fronte all’affronto e al trauma causato, il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush Jr, non ha potuto fare a meno di reagire. Purtroppo, l’insieme di decisioni prese in nome della guerra al terrorismo, che rapidamente divenne guerra al terrorismo, avrebbe dato inizio a uno dei peggiori decenni del paese in termini di diplomazia, guerre, terrorismo e libertà pubbliche nel Paese su scala ... Leggi su sbircialanotizia

RaiTre : #11settembre 2001: diciannove anni fa gli attentati terroristici che segnarono la storia contemporanea. - rtl1025 : Diciannove anni fa, l'#11settembre 2001, l'attentato alle #TorriGemelle ?????? Erano le 8:46 quando un primo aereo si… - LaStampa : 11 settembre, diciannove anni fa l'attacco terroristico che ha cambiato per sempre il mondo - itsZayn_notZack : RT @filledesfleurss: vi rendete conto che 2974 persone, diciannove anni fa, hanno iniziato una giornata come le altre e hanno trovato la mo… - iwantniallouis_ : RT @filledesfleurss: vi rendete conto che 2974 persone, diciannove anni fa, hanno iniziato una giornata come le altre e hanno trovato la mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Diciannove anni The Falling Man: diciannove anni dopo l'11 settembre, quell'uomo sta ancora precipitando Globalist.it Il Papa: «La sfida migratoria interpella l’Europa. Occorrono nuove risposte condivise»

Papa Francesco ha incontrato i partecipanti al progetto europeo “Snapshots from the Borders” che si propone di contribuire alla creazione di una cultura nuova nei confronti dei migranti, basata sull'i ...

11 settembre: ricorre oggi l’anniversario a 19 anni dall’attentato

A 19 anni dall’attentato alle Torri Gemelle ricorre oggi l’anniversario. Era l’11 settembre del 2001 quando si consumò il tragico evento a New York. Torri Gemelle () Ricorre oggi l’anniversario dell’a ...

Papa Francesco ha incontrato i partecipanti al progetto europeo “Snapshots from the Borders” che si propone di contribuire alla creazione di una cultura nuova nei confronti dei migranti, basata sull'i ...A 19 anni dall’attentato alle Torri Gemelle ricorre oggi l’anniversario. Era l’11 settembre del 2001 quando si consumò il tragico evento a New York. Torri Gemelle () Ricorre oggi l’anniversario dell’a ...