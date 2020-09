Covid-19, Israele primo Paese a disporre un secondo lockdown nazionale (Di venerdì 11 settembre 2020) L’esecutivo israeliano ha approvato un provvedimento che porterà a un nuovo lockdown di due settimane per cercare di contenere la diffusione del coronavirus, che solo ieri ha registrato 4.013 nuovi contagi nel Paese con una popolazione... Leggi su europa.today (Di venerdì 11 settembre 2020) L’esecutivo israeliano ha approvato un provvedimento che porterà a un nuovodi due settimane per cercare di contenere la diffusione del coronavirus, che solo ieri ha registrato 4.013 nuovi contagi nelcon una popolazione...

