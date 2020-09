Calciomercato Udinese – Affari e trattative 11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di cessioni per l’Udinese che come da programma pensa sempre in maniera molto oculata alla gestione della rosa che ad ogni sessione di mercato sostituisce i propri calciatori in maniera molto oculata. Un portiere verso Pordenone Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce di mercato che vedrebbe Samuele Perisan, estremo difensore classe 1997 di proprietà dell’Udinese, l’obiettivo numero uno del Pordenone, in Serie B. Per il portiere cresciuto nel settore giovanile bianconero è decisamente probabile un’esperienza in serie cadetta. De Paul piace alla Juventus Sembra quasi sfumato l’interesse che appariva molto deciso da parte del Leeds per Rodrigo De Paul, che di comune accordo con la società, ha chiesto di essere ceduto in questa sessione di mercato. Qualora non si ... Leggi su giornal

Fantacalcio : Udinese e Fantacalcio, De Paul sempre più vicino al Leeds - DiMarzio : Torna in @SerieA #Forestieri, lo aspetta l’@Udinese_1896 #calciomercato @SkySport - BargelliniLuca : ?? @TuttoMercatoWeb - #SerieA Ipotesi in #SerieB per Samuele Perisan dell'#Udinese. Sul portiere si è fatto avant… - sportli26181512 : Udinese, un turco per la difesa: L’Udinese in questa sessione di mercato sta cercando di... - Febbiannera1896 : Sarebbe troppo bello... Buongiorno! #Udinese #SerieA #SerieATim #calciomercato#buongiorno #calcio #soccer #football… -