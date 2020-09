Benevento | aumenta il numero di ricoveri per covid | sei pazienti in cura al “San Pio”

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 94 tamponi ordinari, dei quali nr. 4 risultati positivi. Dei quattro positivi, nr. 1 rappresenta un nuovo caso relativo a soggetto residente nella provincia di, mentre gli altri 3, relativi a soggetti residenti in altre province, si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Attualmente sono ricoverati nell’Areanr. 6positivi. L'articoloildiper: seiinal “San Pio” proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Covid. Aumenta di nuovo dato contagi nel Sannio, 43 i positivi #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento aumenta

Ottopagine

Il calciomercato Torino continua ad essere un pressing asfissiante su Luca Torreira e sembra che nelle ultime ore stia filtrando un discreto ottimismo in casa granata. Intanto sono previste due cessio ...A partire da lunedì 14 settembre, Air Mobilità aumenta il numero delle corse sulla direttrice per Napoli e su quella per Nola. Nel dettaglio sulla Avellino-Napoli la rimodulazione dei servizi porterà ...