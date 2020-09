Arena del Mare, il 15 settembre di scena gli Zerottantuno (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Terzo e ultimo appuntamento per il Teatro Arbostella di Salerno nel ricco cartellone dell’Arena del Mare, location prescelta dal Comune di Salerno per far ripartire il mondo dello spettacolo dopo lo stop dovuto al Coronavirus. Martedi 15 settembre ci sarà lo spettacolo della compagnia napoletana Zerottantuno che porterà in scena un divertente e celebre testo di Gaetano di Maio dal titolo “E’ asciuto pazzo o’ parrucchiano” con la regia di Felice Pace e che rientrava nel cartellone dell’Arbostella 2019/20. La trama, irriverente, apre il sipario su Pietrasanta, un paesino contadino ancorato alla religione, credenze popolari e superstizioni. La scena si spalancherà ... Leggi su anteprima24

frankgabbani : Un super “selfone” dall’Arena di Verona, in attesa del #PowerHitsEstate2020, per ringraziarvi con tutto il cuore pe… - rtl1025 : Stasera sul palco del #PowerHitsEstate2020 all'Arena di Verona ci sarà anche @NaliOfficial per #HouseParty ?? Ecco… - giulianabaggio1 : RT @mgasbarrino: Fra qualche ora un altra stella del #gruppoArena si accenderà nel cielo della ns amata Regione Siciliana grazie al #ipers… - EventkalenderCH : Sito 7 - login - l'arena social - spett. s1 12.09.2020 #Events #Eventkalender - Giu_Fabiana : RT @LucaCisternino1: Timvision Floating Theatre, questa sera incontro con Vincenzo Marra che presenta “La volta buona” - Prosegue il succes… -

Ultime Notizie dalla rete : Arena del ViviamoCilentto, sabato 11 e domenica 12 all'Arena del Mare di Acciaroli. Gazzetta di Salerno Un fuoco mai visto soffoca il West americano

Una California già sull’orlo della sostenibilità, con i suoi 40 milioni di abitanti concentrati prevalentemente in zone semiaride, dipendenti da un complesso sistema di acquesdotti (come anche l’agric ...

Soltanto se la sinistra perdesse anche la Toscana il premier Conte rischierebbe di lasciarci le penne

Tutta la politica è in trepidante attesa dei risultati delle prossime elezioni regionali: «Sono questi risultati che faranno la differenza per il governo più che il referendum» spiegano fonti della ma ...

Una California già sull’orlo della sostenibilità, con i suoi 40 milioni di abitanti concentrati prevalentemente in zone semiaride, dipendenti da un complesso sistema di acquesdotti (come anche l’agric ...Tutta la politica è in trepidante attesa dei risultati delle prossime elezioni regionali: «Sono questi risultati che faranno la differenza per il governo più che il referendum» spiegano fonti della ma ...