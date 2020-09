Zingaretti: “Solidarietà a Salvini”. Ma la sinistra insorge e lo ricopre di insulti (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – Nicola Zingaretti esprime “solidarietà a Matteo Salvini” per l’aggressione di ieri a Pontassieve. “L’odio e la violenza non devono contaminare la politica, per i democratici è una responsabilità e un valore assoluto“, scrive su Twitter il segretario del Pd. Fin qua nulla di strano. Un leader politico che condanna un gesto violento nei confronti di un suo avversario, ribadendo con l’occasione che il partito da lui guidato condanna fermamente – ca va sans dire – odio e violenza. Peccato però che i sostenitori del leader e del partito in questione non la pensino affatto come Zingaretti, rivelando ancora una volta la cieca violenza dell’odio e l’ottusità della sinistra verso i propri nemici politici. Quando la ... Leggi su ilprimatonazionale

postutente1 : In arrivo la solidarietà di Zingaretti, Iacoboni e #brigatavoltaire ai disegnatori delle svastiche per questa vile… - Maur0068 : @GuidoCrosetto @nzingaretti Sapete se Zingaretti ha espresso solidarietá anche ai proprietari dei ristoranti minacc… - mik4_5 : RT @DavideDiStefan: Gabriele Muccino aka 'er democratico' sbrocca a Zingaretti che dà solidarietà a Salvini. Che ne so già che c'era ci pot… - giusepperofran1 : @tomasomontanari Perfettamente d’accordo la solidarietà di Zingaretti mi da fastidio - GDeessalvi : RT @DavideDiStefan: Gabriele Muccino aka 'er democratico' sbrocca a Zingaretti che dà solidarietà a Salvini. Che ne so già che c'era ci pot… -

