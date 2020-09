Uomini e Donne, per Gemma Galgani in studio c’è il sosia di Can Yaman di DayDreamer (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ ritornato Uomini e Donne al posto di DayDreamer – Le Ali del Sogno Dallo scorso giugno fino al 4 settembre, dopo che Uomini e Donne è andato in pausa estiva, nella fascia occupata dal dating show di Maria De Filippi va in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato turca campione d’ascolti della rete ammiraglia Mediaset è stato promosso in prima serata. Mentre il resto degli episodi li vedremo nel week-end di Canale 5. Infatti lo sceneggiato ha dovuto cedere il posto al Trono classico e over che da questa stagione, la 25esima li vede accorpati per una questione di sicurezza. Infatti, per l’occasione Queen Mary e la produzione hanno deciso di rivoluzionare lo studio 6 del centro Elios di Roma adottando delle modifiche ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - snakebyte85 : RT @MonEleonora: A un anno dalla chiusura del mio blog, riemergono alcuni reperti degli imbarazzanti modi con i quali gli uomini si relazio… - Roberta15012 : RT @bemore236: Sophia a 18 anni: già rifatta, dimostra 6 anni di più, tronista a uomini e donne Io a 18 anni: in ansia per l’inizio della… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne anticipazioni: Gemma protagonista SoloDonna Mons. Lorefice: solidali e accoglienti per custodire la casa comune

‘Per amore del mio Signore Gesù Cristo, ho deciso di abitare in questa grotta’: con questa frase di santa Rosalia l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, ha introdotto l’omelia del festino p ...

La Mostra del Cinema 2020 e i film più politici dell’edizione

VENEZIA - Notturno di Gianfranco Rosi è in concorso alla Mostra del Cinema sebbene sia un film documentario. Girato nel corso di di tre anni tra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano, il film mostra da dive ...

‘Per amore del mio Signore Gesù Cristo, ho deciso di abitare in questa grotta’: con questa frase di santa Rosalia l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, ha introdotto l’omelia del festino p ...VENEZIA - Notturno di Gianfranco Rosi è in concorso alla Mostra del Cinema sebbene sia un film documentario. Girato nel corso di di tre anni tra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano, il film mostra da dive ...