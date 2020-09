Tumore: le tinture per capelli sono sicure? Ancora studi in corso (Di giovedì 10 settembre 2020) Getty Images Seppur con alcune eccezioni, le tinture per capelli non sembrano essere associate ad un aumentato rischio di sviluppare un Tumore. E’ questo, in estrema sintesi, il messaggio che emerge da uno studio pubblicato sulle pagine del British Medical Journal ad opera dei ricercatori del dipartimento di Epidemiologia presso l’Università di Vienna. capelli tinti e tumori: da dove nasce il sospetto? L’interesse nell’indagare la presunta relazione tra tinture per capelli e rischio di Tumore nasce dal fatto che molti prodotti in commercio contengono sostanze che, ad elevate concentrazioni, vengono classificate come cancerogene. Partendo da questa considerazione da qualche decennio sono aumentati gli ... Leggi su iodonna

IOdonna : Tumore: le tinture per capelli sono sicure? Ancora studi in corso - elisadalbosco : Il nuovo studio sulla relazione tra tinture per capelli e alcuni tipi di tumore - nicoletta571 : Il nuovo studio sulla relazione tra tinture per capelli e alcuni tipi di tumore -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore tinture Tumore: le tinture per capelli sono sicure? Ancora studi in corso Io Donna Tumore: le tinture per capelli sono sicure? Ancora studi in corso

Seppur con alcune eccezioni, le tinture per capelli non sembrano essere associate ad un aumentato rischio di sviluppare un tumore. E’ questo, in estrema sintesi, il messaggio che emerge da uno studio ...

Lotta al tumore al seno, il 1° ottobre colonne di Piazza dei Signori illuminate di rosa

L’anno scorso la Basilica Palladiana si era tinta di rosa per la lotta contro il tumore al seno. Quest’anno il primo ottobre saranno le due colonne di Piazza Signori a Vicenza ad essere illuminate a s ...

Seppur con alcune eccezioni, le tinture per capelli non sembrano essere associate ad un aumentato rischio di sviluppare un tumore. E’ questo, in estrema sintesi, il messaggio che emerge da uno studio ...L’anno scorso la Basilica Palladiana si era tinta di rosa per la lotta contro il tumore al seno. Quest’anno il primo ottobre saranno le due colonne di Piazza Signori a Vicenza ad essere illuminate a s ...