Truffatore riesce a farsi dare i codici di accesso al conto online e s'intasca 18mila euro (Di giovedì 10 settembre 2020) I carabinieri di Castelletto, a conclusione di specifici accertamenti, a seguito di una truffa patita da una donna, hannoidentificato e poi denunciato per truffa aggravata un partenopeo di 33 anni, ...

