Trono Over o Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne oggi 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Come ogni edizione che si rispetti anche quella di quest’anno è caratterizzata da scontri, tensioni e gelosie. Uomini e Donne è ripartito da poco e ha già messo in scena quasi tutto il suo repororio. Protagonista indiscussa delle prime puntate, nemmeno a dirlo, è stata Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, è tornata in studio con un ritocchino facciale. Un cambiamento che ha scatenato l’ironia di Tina Cipollari, sempre pronta a punzecchiare la rivale. La dama di Torino, intanto, ha apportato due grandi cambiamenti anche sotto il punto di vista sentimentale: sembra infatti chiusa la conoscenza con Nicola, mentre in studio è arrivato Paolo per conoscerla. Cosa succederà nella puntata di Uomini e Donne di oggi 10 settembre? ... Leggi su italiasera

