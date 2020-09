Traslocare, niente più fatiche da Ercole (Di giovedì 10 settembre 2020) In tantissimi sono coloro che quando è il momento di trascolare decidono di fare da sé. Avrete di sicuro sentito parlare del trasloco come un’esperienza terrificante. Si rompe sempre qualcosa, i tempi sono sempre più lunghi di quelli programmati, si rischiano multe, si litiga con i vicini e si fa sempre un’enorme fatica: un incubo praticamente. È certamente risaputo che il trasloco può essere un’esperienza dura, ma se una persona vuole ci sono diversi modi per rendere la cosa decisamente più leggera. In tantissimi sono coloro che quando è il momento di Traslocare decidono di far da sé, chiedendo l’aiuto di qualche amico e cugino e del parente con l’automobile più ampia. Ebbene, questi sono proprio quei casi nei quali a posteriori si parla di esperienza terrificante: per quanta ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Traslocare, niente più fatiche da Ercole -

Ultime Notizie dalla rete : Traslocare niente Traslocare, niente più fatiche da Ercole Il Corriere della Città Coronavirus. Respinta la sfiducia a Fontana

Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto la mozione di sfiducia al presidente Attilio Fontana, presentata dalle opposizioni. I no sono stati 49 (quelli del centrodestra), mentre i sì 29 (le ...

Alberto Matano a ‘La vita in diretta’, stoccata alla D’Urso: «Qui niente caffeuccio»

Sono partiti in contemporanea i diretti competitors dei pomeriggi televisivi della nuova stagione, con due unici protagonisti a dividersi lo share: Alberto Matano e La vita in diretta da una parte, Ba ...

Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto la mozione di sfiducia al presidente Attilio Fontana, presentata dalle opposizioni. I no sono stati 49 (quelli del centrodestra), mentre i sì 29 (le ...Sono partiti in contemporanea i diretti competitors dei pomeriggi televisivi della nuova stagione, con due unici protagonisti a dividersi lo share: Alberto Matano e La vita in diretta da una parte, Ba ...