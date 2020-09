Traffico Roma del 10-09-2020 ore 19:30 (Di giovedì 10 settembre 2020) Luceverde Roma da ritrovati dalle redazione alle porte di Roma nord sono due gli incidenti gravi segnalati sulla via Salaria il primo all’altezza di via di vallericca indirizzo e che comporta la chiusura della strada con una deviazione del Traffico su via di vallericca su via della Marcigliana il secondo incidente avvenuto al km 22 e l’altezza di Monterotondo Scalo anche in questo caso la strada è chiusa al Traffico migliorato invece la situazione del Traffico sulla Roma Firenze riaperto il tratto chiuso in precedenza tra la bivio per la diramazione di Roma nord e lo svincolo di Ponzano Romano verso Firenze in seguito a un incidente al momento ci sono 5 km di fila da smaltire il Traffico defluisce su due corsie code ... Leggi su romadailynews

muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra #Firenze Sud e #Incisa-#Reggello #viabiliTOS #viabiliFI - astralmobilita : ???? #A24 #TrattoUrbano traffico congestionato per #incidente tra #Portonaccio e #TorCervara in direzione… - cronacadiroma : Incidente mortale in autostrada vicino #Roma #10settembre Traffico in tilt - VAIstradeanas : 19:38 #A90 Traffico da Svincolo 13: Ss5 Via Tiburtina a Svincolo 14: A24 Roma-Teramo.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Nord fine code causa traffico intenso a A1 Svincolo Castelnuovo di Porto (Km 10) in uscita in… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-09-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Waze colpita dal lockdown: ridimensionamento e licenziamenti in atto

Waze licenzia, costretta dalla pandemia a rivedere i suoi piani di espansione e a chiudere diversi uffici in alcuni Paesi. La notizia arriva via e-mail con un messaggio rivolto a tutti i dipendenti. N ...

Incidenti stradali, carambola sull’A/1: morte due anziane

Tre donne morte nel giro di poche ore alle porte di Roma in incidenti stradali. Due nel pomeriggio sull’autostrada Roma-Firenze, fra gli svincoli di Ponzano Romano e Roma Nord. Si tratterebbe di perso ...

Waze licenzia, costretta dalla pandemia a rivedere i suoi piani di espansione e a chiudere diversi uffici in alcuni Paesi. La notizia arriva via e-mail con un messaggio rivolto a tutti i dipendenti. N ...Tre donne morte nel giro di poche ore alle porte di Roma in incidenti stradali. Due nel pomeriggio sull’autostrada Roma-Firenze, fra gli svincoli di Ponzano Romano e Roma Nord. Si tratterebbe di perso ...