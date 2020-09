Traffico Roma del 10-09-2020 ore 13:30 (Di giovedì 10 settembre 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dal redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord Traffico rallentato sulla Cassia nel tratto compreso tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa sul raccordo sulla Flaminia invece possibili rallentamenti per l’incendio nello spartiTraffico all’altezza di Saxa Rubra possibili difficoltà di circolazione in largo Gaetano La Loggia per semafori temporanei malfunzionanti all’altezza della via Portuense mentre su via di Tor Vergata soliti rallentamenti per lavori nel tratto compreso tra Viale Luigi Schiavonetti e via Carlo betocchi verso la via Tuscolana per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews

pollmarcelo : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma - Largo Gaetano La Loggia - Possibili difficoltà di circolazione causa semafori temporanei malfunzionan… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Largo Gaetano La Loggia - Possibili difficoltà di circolazione causa semafori temporanei malfunzi… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via Flaminia - Possibili rallentamenti causa #incendio nello spartitraffico altezza Saxa Rubra - romadailynews : Traffico Roma del 10-09-2020 ore 13:30: Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dal… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-09-2020 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-09-2020 ore 10:00 RomaDailyNews Maxi evasione di Iva da 78 milioni: scoperta frode nel settore dei carburanti

Maxi evasione di Iva da 78 milioni, scoperta frode nel settore dei carburanti: l’Ufficio Antifrode e Controlli e la Squadra Analisi Studio Intelligence della Direzione dell’Agenzia Dogane e Monopoli p ...

Al Rally di Estonia la prima volta dell'auto autonoma

ROMA - Vincere una gara senza pilota. Con tutta evidenza è ciò che accadrà in un futuro nemmeno troppo lontano. Anzi a volerla dire tutta dovremmo parlare di presente, visto che il record di cui parli ...

Maxi evasione di Iva da 78 milioni, scoperta frode nel settore dei carburanti: l’Ufficio Antifrode e Controlli e la Squadra Analisi Studio Intelligence della Direzione dell’Agenzia Dogane e Monopoli p ...ROMA - Vincere una gara senza pilota. Con tutta evidenza è ciò che accadrà in un futuro nemmeno troppo lontano. Anzi a volerla dire tutta dovremmo parlare di presente, visto che il record di cui parli ...