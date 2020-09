Tommasetti (Lega), Sarno: “Ennesimo fallimento di De Luca sulla Sanità” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – «La vicenda del centro d’igiene mentale sequestrato a Sarno ci fa capire che sui temi della Sanità bisogna remare in direzione opposta rispetto alla gestione deluchiana e del centrosinistra». Forte il monito di Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega alle regionali nella circoscrizione Salerno, dopo l’operazione dei Nas che ha portato al sequestro della struttura sanitaria per carenze strutturali e mancanza di documenti. «L’approssimazione è di casa nel centrosinistra in provincia di Salerno quando si tratta di politica sanitaria. Non possiamo continuare ad assistere alla mortificazione di servizi essenziali per le famiglie. I nuclei più deboli devono tornare ad essere la priorità, – conclude – non certo la ... Leggi su anteprima24

"La nostra provincia è devastata dalle fiamme mentre la Regione sta a guardare". Aurelio Tommasetti, capolista della Lega alle regionali nella circoscrizione Salerno, commenta così l'emergenza roghi c ...

Caos Università, cosa chiediamo al ministro Manfredi. Scrive Tommasetti

Aurelio Tommasetti, già Rettore dell’Università di Salerno, Responsabile nazionale del Dipartimento Università della Lega, affronta il tema dell’apertura degli Atenei e contesta il clima di incertezza ...

