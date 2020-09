The Walking Dead, ci sarà un’undicesima ed ultima stagione (Di giovedì 10 settembre 2020) La serie tv “The Walking Dead” chiuderà i battenti con l’undicesima stagione, disponibile dal 2022 The Walking Dead, ormai in onda da circa 10 anni, è uno degli show più seguiti degli ultimi anni. Ambientata nel mondo contemporaneo,ma in una realtà invasa dagli zombie, i protagonisti sono un gruppo di uomini (e donne) che tenteranno fino alla fine di sopravvivere a questa piaga. Ma come ogni storia che si rispetti, anche questa volgerà presto al termine. I riflettori di The Walking Dead si spegneranno infatti al termine dell’undicesima stagione, che andrà in onda negli Stati Uniti sulla rete televisiva AMC a partire dalla fine del 2021 (di conseguenza se ne prevede la trasmissione ... Leggi su zon

