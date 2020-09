“Sto bene”. Si scontra con un tir e chiama il compagno per tranquillizzarlo. Dopo qualche istante muore: Sara aveva 42 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Si chiamava Sara Pizzato, mamma ed estetista di 42 anni, la donna morta 24 ore Dopo l’incidente stradale avvenuto lunedì 7 settembre a Nove, paese dove risiedeva insieme al figlio Massimo, di appena 13 anni, e all’ex marito Arrigo. Sara è stata stroncata ad una emorragia cerebrale. Come riporta Il Giornale Di Vicenza, si stava recando a Cremona per un corso di aggiornamento quando, forse probabilmente per una mancanza precedenza si è scontrata con un un tir all’incrocio tra via Martini e via Pezzi, mentre era alla guida della sua Mercedes Classe A. Lo schianto, seppur impattante, era di quelli che generalmente non hanno particolari conseguenza. E infatti a quel punto è scesa dall’auto e ha chiamato ... Leggi su caffeinamagazine

