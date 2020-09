Silvia Doriguzzi, si tuffa nel lago di Garda e non torna più. Avrebbe compiuto vent’anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Silvia Doriguzzi aveva 19 anni quando morì dopo un bagno notturno nel lago di Garda. Era il 18 giugno quando Silvia Doriguzzi, una giovane di 19 anni che stava partecipando ad una festa con alcuni amici in riva al lago di Garda perse tragicamente la vita dopo un bagno nel lago. Come ricorda Fanpage … L'articolo Silvia Doriguzzi, si tuffa nel lago di Garda e non torna più. Avrebbe compiuto vent’anni proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

