Scuola: È tempo di aprire le palestre (Di giovedì 10 settembre 2020) La Scuola apre i battenti tra poco. Tutto il personale scolastico è pronto a seguire regole dettagliate per garantire la sicurezza tra i banchi. Già fortemente penalizzate durante il lockdown, restano invece un po' scarne le informazioni che riguardano le ore di educazione fisica. di Giulia Annovi Con tutte le limitazioni riguardanti le attività di gruppo, il distanziamento e la sanificazione degli attrezzi, le possibilità per gli insegnanti di educazione fisica paiono alquanto (...) - Istruzione / Scuola, Studenti, , Palestra, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

“Siamo dentro un epocale cambiamento non solo climatico quanto culturale e strutturale della società e del pianeta terra, che è la nostra casa. Sembra quasi che la bussola della terra si sia spostata” ...

Scuola: mons. Pennisi (Monreale) agli studenti, “non rassegniamoci a guardare al compagno come a un possibile untore”

“L’inizio del nuovo anno scolastico è ormai alle porte e mai come questa volta esso porta con sé un carico inquietante di interrogativi. Certamente è doveroso porre in atto tutte le misure prudenziali ...

