Roma, caso sospetto in asilo nido: bimbo in isolamento insieme alla sua 'bolla' (Di giovedì 10 settembre 2020) caso sospetto di in a . Giovanni Caudo e Claudia Pratelli, rispettivamente presidente e assessora alla scuola del Municipio Roma III in una nota hanno spiegato: ' È emerso oggi un sospetto caso di ... Leggi su leggo

HuffPostItalia : Primo caso di Covid in una scuola di Roma: studente positivo, 60 persone in isolamento - Agenzia_Ansa : #Covid: primo caso in una scuola a Roma, studente positivo In isolamento 60 persone, anche compagni di classe e ins… - fanpage : #Colleferro Omicidio Willy, per uno dei ragazzi fermati non era il primo caso di violenza - CasaLettori : RT @franc_1908: Lui adesso vive nel terzo raggio Dove ha imparato a non fare più domande del tipo Conoscete per caso una ragazza di Roma La… - Tristan_rot : @stra_roma @VanessaPanatta Del figlio non me ne frega nulla, di Dzeko si fino a che e' alla Roma, dopodiche' 'sti c… -