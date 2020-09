Ripresi sbarchi a Lampedusa: cittadini a terra per impedirli (Di giovedì 10 settembre 2020) Francesca Galici Sono Ripresi gli sbarchi a Lampedusa e così l'hotspot dell'isola è tornato a riempirsi: nella notte i cittadini si sono riversati al porto per protestare contro le false promesse del governo Con l'ausilio delle navi quarantena, l'hotspot di Lampedusa era stato svuotato ma sono bastate poche ore per riempirlo. Non appena i migranti sono stati portati a bordo dei traghetti, le condizioni meteomarine sono migliorate e così sulla principale delle Isole Pelagie sono ricominciati gli sbarchi. Ieri sera, dopo l'ennesimo sbarco, i cittadini di Lampedusa si sono riversati al molo per protestare, per esprimere il massimo dissenso a una situazione che non è più sostenibile per l'isola. Per ore i ... Leggi su ilgiornale

