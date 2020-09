Rai2 ricorda Lucio Battisti nel docufilm Io Tu Noi Lucio: tutti gli ospiti da Vasco Rossi a Ermal Meta (Di giovedì 10 settembre 2020) Con il docufilm Io Tu Noi Lucio Rai2 ricorda Lucio Battisti ad un giorno esatto dall’anniversario della sua morte. Il cantautore di Poggio Bustone si spegneva il 9 settembre 1998 a Milano, 22 anni fa, lasciando all’Italia la sua immensa eredità artistica ed emozionale. Per questo tanti personaggi dello spettacolo, dal cinema alla musica, lo ricorderanno per raccontare il suo percorso e le sue suggestioni. Rai2 ricorda Lucio Battisti L’appuntamento con Io Tu Noi Lucio è per questa sera, 10 settembre 2020, su Rai2 alle 21:20. Il docufilm è firmato Indigostories ... Leggi su optimagazine

RaiDue : RT @MathewMeladoro: Questa occhiata mi ricorda quella di mia madre ?? Stai attenta Giovanna! #BossInIncognito @Bossincognito @Max_Giusti #Ra… - Bossincognito : RT @MathewMeladoro: Questa occhiata mi ricorda quella di mia madre ?? Stai attenta Giovanna! #BossInIncognito @Bossincognito @Max_Giusti #Ra… - MathewMeladoro : Questa occhiata mi ricorda quella di mia madre ?? Stai attenta Giovanna! #BossInIncognito @Bossincognito @Max_Giusti… - lowevonadler191 : @RaiDue @quelliche_rai2 cavolo sembra proprio l'originale ... e mi fa paura mi ricorda la stessa veemenza della lui… -