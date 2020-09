Rai pronta a sedersi al tavolo della rete unica Tim-Open Fiber (Di giovedì 10 settembre 2020) Il consiglio di amministrazione della Rai ha dato mandato all'unanimità all'ad di chiedere di partecipare a iniziative e tavoli sulla rete unica perché la Rai «abbia un ruolo a garanzia della neutralità della rete e dello sviluppo delle infrastrutture» Leggi su ilsole24ore

Il consiglio di amministrazione della Rai ha dato mandato all'unanimita' all'amministratore delegato Fabrizio Salini di chiedere di partecipare a iniziative e tavoli, in particolare della componente p ...