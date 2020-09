Palermo, Castagnini senza filtri: “La città è bella, mi sento vicino al Sud. Tifosi rosa caldi, non averli è uno svantaggio” (Di giovedì 10 settembre 2020) Renzo Castagnini ed il suo rapporto con la città di Palermo.Il direttore sportivo del club di viale del Fante sta vivendo un'esperienza intensa e brillante sotto il profilo professionale e umano. Castagnini è sempre più immerso ed integrato nella causa rosanero, non solo sotto il profilo calcistico. Il dirigente toscano sta imparando ad apprezzare angoli, profumi, colori e sapori del capoluogo siciliano, facendoli progressivamente suoi e restandone incantato. Un Castagnini diverso da come siamo abituati a viverlo nelle canoniche vesti dirigenziali racconta nel corso di un'intervista concessa al format televisivo "Siamo Aquile", in onda su Trm, sprazzi di quotidianità palermitana."A Palermo mi trovo bene, siamo presi dal lavoro dunque ho poco tempo per andare ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, Castagnini senza filtri: “La città è bella, mi sento vicino al Sud. Tifosi rosa caldi, non averli è uno s… - WiAnselmo : #Palermo, Castagnini senza filtri: 'La città è bella, mi sento vicino al Sud. Tifosi rosa caldi, non averli è uno s… - Mediagol : #Palermo, Castagnini senza filtri: 'La città è bella, mi sento vicino al Sud. Tifosi rosa caldi, non averli è uno s… - Mediagol : #Palermo, la favola di Castagnini: “Giocavo al Barbera con la maglia del Catania, ecco come diventai dirigente” - WiAnselmo : #Palermo, la favola di Castagnini: 'Giocavo al Barbera con la maglia del Catania, ecco come diventai dirigente'… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Castagnini Palermo, Castagnini senza filtri: “La città è bella, mi sento vicino al Sud. Tifosi rosa caldi, non averli è uno svantaggio” Mediagol.it Palermo, Corrado: “Club ha storia importante e ho rinunciato alla B per venire qui e vincere il campionato”

Il calciatore del Palermo Nicolò Corrado in sala stampa ha parlato delle sue prospettive e quelle della squadra rosanero: “Non potevo rifiutare Palermo che ha una storia importante, e per venire qui h ...

Palermo, ecco il nuovo terzino sinistro Niccolò Corrado

A consigliargli di accettare Palermo sono stati il suo procuratore Daniele Amerini, il dirigente dell'Inter Dario Baccin e il suo ex allenatore Daniele Di Donato: tutta gente che con Palermo ha avuto ...

Il calciatore del Palermo Nicolò Corrado in sala stampa ha parlato delle sue prospettive e quelle della squadra rosanero: “Non potevo rifiutare Palermo che ha una storia importante, e per venire qui h ...A consigliargli di accettare Palermo sono stati il suo procuratore Daniele Amerini, il dirigente dell'Inter Dario Baccin e il suo ex allenatore Daniele Di Donato: tutta gente che con Palermo ha avuto ...