Orrore a Matera: turiste minorenni violentate a ripetizione dal branco (Di giovedì 10 settembre 2020) Due ragazze minorenni hanno denunciato di essere state vittime di violenza sessuale di gruppo a Marconia, nel Materano. Partite le indagini. Prima aggredite e poi stuprate. A ripetizione, da più persone. Una violenza becera compiuta probabilmente da un piccolo branco di amici che si erano ritrovati con le due ragazze ad una festa privata in una villa del Materano, a Marconia, frazione di Pisticci. Gli inquirenti hanno fin da subito mantenuto il più stretto riserbo sulle indagini, ma sarebbero molto vicini alla soluzione: presto, dunque, saranno fermati gli autori del vile gesto. Le ragazze violentate sono due turiste inglesi. L’unico dubbio legato alle indagini resta quello sul luogo della violenza: potrebbe anche essere successo ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Matera Orrore a Matera: turiste minorenni violentate a ripetizione dal... CheNews.it Marconia, due minori vittime del branco

MARCONIA DI PISTICCI (MATERA) – Due ragazze di 14 anni, adescate e vittime di un branco, durante una pseudo festa di compleanno alla periferia di Marconia. Sono ancora tutti da chiarire i contorni di ...

MARCONIA DI PISTICCI (MATERA) – Due ragazze di 14 anni, adescate e vittime di un branco, durante una pseudo festa di compleanno alla periferia di Marconia. Sono ancora tutti da chiarire i contorni di ...