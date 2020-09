Non ci sta Salvini dopo l’aggressione: “Se avessero strappato la camicia a Conte sai che coro” (Di giovedì 10 settembre 2020) Salvini poco fa ha voluto chiudere la vicenda dell’aggressione che lo ha visto vittima e protagonista nella giornata di mercoledì. Spegnendo tutte le polemiche, però, il leader della Lega ha acceso un altro fuoco: “Certo, se la camicia fosse stata strappata a Conte o a Zingaretti, sai che coro..”. Questo, poco prima di aver lamentato il silenzio di Conte sulla vicenda, nonostante il Premier abbia espresso solidarietà in mattinata. Ne ha parlato anche Adkronos. Dall’aggressione di Salvini alla bufala su Kyenge Intanto, non si arresta il proliferare di fake news sulla vicenda capitata a Matteo Salvini a Pontassieve, con una donna di origini congolese che ha strappato la camicia del leader del ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Non sta "Non sta a me rivelare i nomi di un’indagine" il Resto del Carlino Una vita/ Anticipazioni puntate 11 e 10 settembre: Felipe e Marcia si baciano o…

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 10 settembre, Cinta dice finalmente a Rafael di non amarlo e di non volerlo sposare, pertanto non potrà partire con lui per il tour artistico in giro per la ...

Roccapiemonte: dall’autopsia e dall’esame del Dna la verità sulla morte della neonata trovata senza vita in un’aiuola

Proseguono a ritmo serrato le indagini sulla morte della neonata di Roccapiemonte. La madre, come abbiamo già avuto modo di scrivere, è stata rinchiusa nel carcere di Fuorni, ed è indagata per omicidi ...

