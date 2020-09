Non c’è pace per il piccolo Evan, indagato il padre naturale: “Lo picchiava già lui” (Di giovedì 10 settembre 2020) Secondo gli inquirenti anche il padre naturale del piccolo Evan usava picchiare suo figlio prima della separazione dalla moglie nel 2019. Sgomberiamo subito il campo da illazioni o dubbi: il piccolo Evan è stato ucciso di botte dal patrigno, con la complicità più o meno attiva, della madre. Ma a quanto pare la donna è sempre stata attirata da uomini violenti. La svolta è di quelle che non ci si aspetta. Stefano Lo piccolo, il padre naturale di Evan, è stato indagato per maltrattamenti sul figlio. Non c’è pace per il piccolo Evan: martoriato in terra come in cielo. La cattiveria ... Leggi su chenews

