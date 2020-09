Nero a metà 2, quante puntate sono? (Di giovedì 10 settembre 2020) Parte il 10 settembre 2020 la seconda stagione di Nero a metà, la fiction di Raiuno prodotta da Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix e che vede ancora protagonisti Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. I due tornano ad interpretare rispettivamente l’Ispettore Carlo Guerrieri e Malik Soprani, due personaggi molto differenti l’uno dall’altro, ma anche molto bravi a lavorare insieme nonostante gli attriti. Da quante puntate è composto Nero a metà 2? La seconda stagione della fiction, come la prima, è composta da dodici episodi, in onda due per volte per sei prime serate, ogni giovedì sera. Il finale di stagione, quindi, andrà in onda il 15 ottobre. Nero a metà 2, trama Nella seconda stagione, Carlo e Malik dovranno risolvere ... Leggi su ascoltitv

