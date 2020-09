Napoli. Paura all’ospedale Cardarelli: crolla soffitto nel reparto di radiologia (Di giovedì 10 settembre 2020) Napoli. crolla il controsoffitto nella sala diagnostica del reparto di radiologia del Cardarelli. Paura tra il personale. L’episodio è accaduto nella notte tra il 1 e il 2 settembre. I danni sono già stati riparati e la struttura messa in sicurezza. A segnalarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione regionale … L'articolo Napoli. Paura all’ospedale Cardarelli: crolla soffitto nel reparto di radiologia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

