Muore il proprietario, occupano subito il suo appartamento (Di giovedì 10 settembre 2020) Avviene a Bologna: dopo la morte del precedente proprietario l’appartamento era sfitto. Polizia attirata da rumori sospetti. Morto il padrone di casa, occupano subito l’appartamento. Siam a Bologna, dove una occupazione abusiva in un appartamento di una palazzina Acer, in via dello Scalo, è stata sgomberata dalle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta la scorsa notte, alle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

francobus100 : Bologna, muore il proprietario. Cinque giovani occupano l'appartamento - VIVALITALIA4 : #marocchini Bologna, muore il proprietario. Cinque giovani occupano l'appartamento - Laura_in_cucina : #Bologna, muore il proprietario. Cinque giovani occupano l'appartamento - giocodelmuori : il mio vicino di casa è il proprietario del bar del paese e durante la quarantena ci aveva portato dei drink da asp… - GiovanniMalate5 : @vsyelania41 Immagini di essere uno proprietario di piantagione che per produrre il suo cotone compra schiavi Il mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore proprietario Bologna, muore il proprietario. Cinque giovani occupano l'appartamento il Resto del Carlino Tenta di uccidere anziano con liquido antigelo per auto: arrestata la badante

Una donna di 46 anni residente in bassa Valsusa di origine peruviana si trova ora agli arresti domiciliari: è ritenuta responsabile di aver fatto bere del liquido antigelo per auto a un anziano di 88 ...

Toyo Harada: della vita e della morte

Dopo un viaggio cominciato otto anni fa, Joshua Dysart porta a compimento le sue trame sul più potente e pericoloso psiota della Valiant. X-O Manowar. Ninjak. Faith. Bloodshot. Questi nomi sono oggi c ...

Una donna di 46 anni residente in bassa Valsusa di origine peruviana si trova ora agli arresti domiciliari: è ritenuta responsabile di aver fatto bere del liquido antigelo per auto a un anziano di 88 ...Dopo un viaggio cominciato otto anni fa, Joshua Dysart porta a compimento le sue trame sul più potente e pericoloso psiota della Valiant. X-O Manowar. Ninjak. Faith. Bloodshot. Questi nomi sono oggi c ...