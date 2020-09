Mughini contro Ferragni: il fascismo con la tragedia di Colleferro non c’entra, chi lo dice è imbecille (Di giovedì 10 settembre 2020) Il riferimento al fascismo nella tragedia di Colleferro fa inorridire Giampiero Mughini. Il giornalista e scrittore, in una delle consuete lettere a Dagospia, smonta pezzo dopo pezzo la propaganda della sinistra secondo cui i quattro picchiatori che hanno ucciso Willy sarebbero “fascisti”. Chiara Ferragni: il problema è la cultura fascista… Una tesi che ha affascinato anche Chiara Ferragni, la quale, avventurandosi dal terreno della fashion blogger a quello impervio della politica e della storia, ha detto che il problema sta nella “cultura fascista” degli aggressori di Willy Monteiro. Mughini: i fratelli Bianchi fascisti? Dirlo è da imbecilli Mughini non cita l’influencer ... Leggi su secoloditalia

