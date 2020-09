Locazione o comodato: quali sono le differenze essenziali? (Di giovedì 10 settembre 2020) In materia di rapporti giuridici tra privati, molto spesso si sente parlare di contratto di Locazione e di contratto di comodato. Sarebbe però erroneo pensare che i due contratti intendano regolare la stessa situazione, essendo per loro natura, sostanzialmente diversi l’uno dall’altro. Onde non equivocare ed, anzi, al fine, di fare chiarezza su affitto e comodato, vediamoli qui di seguito in maniera sintetica, chiarendo quali sono le differenze. Se ti interessa saperne di più sui rapporti tra esecuzione immobiliare e Locazione esistente sull’immobile, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Locazione e comodato d’uso: il fattore gratuità Il contratto di ... Leggi su termometropolitico

fisco24_info : Superbonus: la mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile preclude il diritto alla detrazione: Nell’ambito d… -