L'impatto catastrofico della pandemia sui bambini: 117 milioni in più a rischio povertà (Di giovedì 10 settembre 2020) A sei mesi dalla dichiarazione di pandemia da parte dell’OMS, è “catastrofico” l’impatto del coronavirus sui bambini nelle aree più povere del mondo: nel 2020 ci saranno 117 milioni di minori in più a rischio povertà, 10 milioni di bambini potrebbero non tornare mai più a scuola e 80 milioni rischiano di non poter accedere ai vaccini essenziali. È l’allarme lanciato oggi in un nuovo rapporto, dal titolo “Protect a Generation”, dell’organizzazione Save the Children.Lo studio, basato su una vasta indagine globale condotta in 37 Paesi su oltre 25 mila bambini e ... Leggi su huffingtonpost

